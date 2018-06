Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson Martins exige garantias ao Benfica

Extremo quer ter a certeza de que o clube da Luz paga uma eventual indemnização, se perder na Justiça.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

Gelson Martins exige, ao Benfica e aos restantes clubes, que quiserem assegurar os seus direitos garantias de que vão pagar a indemnização ao Sporting, se perder o caso relacionado com a rescisão de contrato na Justiça. Ao que o CM apurou, esta é uma condição fundamental para o extremo decidir o clube que irá representar na próxima época.



O CM sabe que o Benfica ainda não deu essa garantia ao jogador de 23 anos e, por isso, uma eventual transferência pode ficar comprometida. Os encarnados já demonstraram interesse no ex-jogador do Sporting e ‘reservam-lhe’ um contrato vantajoso financeiramente, mas ainda estão reticentes em relação à questão de uma eventual indemnização a pagar ao rival. Os valores em jogo, se não houver justa causa para a rescisão, são variáveis e serão decididos pelo tribunal.



O jogador avançou para a rescisão só depois de ter o aval de especialistas, do Sindicato de Jogadores e acredita lhe vai ser dada razão. Ainda assim, está consciente de que a decisão do tribunal pode não ser favorável e quer sentir o apoio do clube que escolher representar.



O CM sabe que Gelson Martins se encontra em contacto permanente com os seus empresários para definir o futuro, ainda que haja uma preocupação especial em não desconcentrar o jogador que está a representar Portugal no Mundial. Só depois da prova, Gelson, deverá tomar uma decisão definitiva, mas, para já, está confiante de que vai encontrar um clube competitivo, com base na qualidade que apresentou nos últimos anos.