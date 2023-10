Geny Catamo atravessa o seu melhor momento de forma desde que chegou ao Sporting e ‘reclama’ a titularidade na equipa de Rúben Amorim, em vésperas do jogo com os polacos do Raków, agendado para quinta-feira (Liga Europa).



O moçambicano, de 22 anos, revolucionou o jogo do Sporting na reviravolta frente ao Olivais e Moscavide (triunfo por 3-1) em jogo da Taça de Portugal.









