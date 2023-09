Governo espanhol reforça pressão sobre Rubiales

O Governo espanhol reforçou este sábado a pressão sobre Luis Rubiales, presidente suspenso da federação de futebol (RFEF), com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a apoiar publicamente a decisão das campeãs mundiais de não regressarem à seleção enquanto o dirigente não se demitir na sequência do seu comportamento polémico na final do Mundial. "As nossas jogadoras ganharam duas vezes: uma no campo e outra dando uma lição ao Mundo, uma lição de igualdade entre homens e mulheres", afirmou o primeiro-ministro.A declaração de Sánchez surgiu um dia depois de Miquel Iceta, ministro da Cultura e Desporto, ter pedido ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) que suspenda Rubiales. Isto porque o executivo ficou impedido de o fazer depois de o TAD ter classificado apenas como "grave" o comportamento de Rubiales.A decisão do TAD complica a intenção do Governo espanhol em afastar Rubiales ainda este mês, minimizando os efeitos da polémica antes de ser formalizada, no último trimestre do ano, a candidatura conjunta, com Portugal e Marrocos, ao Mundial 2030.