Diogo Costa ofereceu a sua camisola aos Bombeiros Voluntários de Arouca



Agradecimento pelo auxílio prestado na época passada, quando sofreu lesão em campo #FCAFCP @DiogoMCosta99 pic.twitter.com/YQjiDBwz5Z — FC Porto (@FCPorto) May 9, 2023

O guarda-redes do FC Porto Diogo Costa ofereceu uma camisola autografada aos Bombeiros Voluntários de Arouca como "agradecimento pelo auxílio prestado na época passada, quando sofreu lesão em campo".O anúncio foi feito pelo clube na rede social Twitter. O jovem, de 23 anos,foi socorrido pelios bombeiros durante um jogo, quando sofreu uma queda e teve de sair do relvado de maca e com um colar cervical.