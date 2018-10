Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda-redes do Sporting perdeu os sentidos no jogo com o Portimonense

Salin bateu com a cabeça no poste no segundo golo dos algarvios e teve de ser levado ao hospital.

21:22

Não podia estar a correr pior o jogo do Sporting em Portimão. Aos 44 minutos da primeira parte, Nakajima fez o segundo golo da equipa da casa e o guarda-redes do Sporting ficou lesionado.



Salin bateu com a cabeça no poste depois de se atirar para tentar defender a bola e chegou mesmo a perder os sentidos. Os colega de equipa chamara rapidamente a equipa médica, que prontamente pediu a subsitiruição. Salin recuperou os sentidos, mas foi levado para o hospital para ser observado.