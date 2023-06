Gyokeres já acertou tudo com o Sporting e está apenas a aguardar o acordo com o Coventry para se mudar para Portugal, apurou o CM.



O avançado sueco, de 25 anos, já aceitou um contrato de cinco temporadas, um vencimento de um milhões de euros líquidos por época e uma cláusula de rescisão entre as mais altas do plantel (Chermiti, Pote e Diomande estão blindados por 80 M €).









