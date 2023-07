Viktor Gyokeres vai tornar-se, no momento que for oficializada a sua contratação, o jogador mais caro da história do Sporting. Por ele, a SAD do emblema de Alvalade vai pagar 20 milhões de euros, ficando ainda com um ónus de 4 milhões por objetivos. Em termos factuais, é pois o valor fixo que por agora conta, dado que o restante é eventual.









