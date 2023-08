Hat-trick de Ronaldo na primeira vitória do Al Nassr para a Liga saudita

O internacional português Cristiano Ronaldo fez hoje um hat-trick na primeira vitória do Al Nassr, do compatriota Luís Castro, para a Liga saudita de futebol, diante do Al Fateh (5-0).

O duelo da terceira ronda, disputado em Al Hasa, ficou bem encaminhado para o Al Nassr, que teve o português Otávio a estrear-se a titular, depois do senegalês Sadio Mané abrir o ativo, aos 27 minutos, servido por Ronaldo, que viria a dilatar a vantagem, aos 38.

No segundo tempo, Ronaldo (55 e 90+6) marcou por duas vezes, com Mané (81), pelo meio, a bisar.

Horas antes, o jogo entre Al Feiha e o Al Hazem, orientado por Filipe Gouveia, terminou sem golos, num jogo em que o luso Tozé falhou uma grande penalidade para visitantes.

Com os primeiros três pontos somados, o Al Nassr subiu ao 10.º posto de uma classificação liderada pelo Al Ittihad, que tem nove, os mesmos do Al Ahli (segundo colocado).