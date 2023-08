Nuno Espírito Santo e Jorge Jesus triunfam para a Liga saudita

O Al Ittihad, do português Espírito Santo, e o Al Hilal, do compatriota Jorge Jesus, venceram esta quinta-feira o Al Riyadh (4-0) e o Al Raed (4-0), respetivamente, em jogos da terceira jornada do campeonato saudita de futebol.

Com o golo inaugural do francês Karim Benzema, que se estreou a marcar no campeonato aos 17 minutos, e um 'bis' do marroquino Hamdallah (25 e 45+10), o Al-Ittihad resolveu o desafio, praticamente, durante o primeiro tempo, com o resultado a ficar concluído já perto do apito final, quando Saleh Al Amri (90+4) anotou o quarto tento da partida, em Riade.

À mesma hora, em Buraidah, o sérvio Mitrovic bateu o guarda-redes português André Moreira para marcar pela primeira vez na prova, ao serviço do Al Hilal, aos 42 minutos, após ser servido pelo médio luso Rúben Neves, uma vantagem que viria a ser dilatada com dois remates certeiros de Salem Al Dawsari (55 e 69), o primeiro da marca do castigo máximo. O suplente utilizado Al Hamdan fechou a contagem, aos 89.

No segundo tempo, o sérvio Milinkovic Savic recebeu ordem de expulsão, aos 76 minutos, e deixou a equipa de Jorge Jesus a jogar com 10 elementos, instantes antes do camaronês Oumar Gonzalez também seguir o mesmo caminho na equipa adversária.

O Al Khaleej, de Pedro Emanuel, que esta qunta-feira lançou de início os compatriotas Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins, empatou a um golo com o Al-Ettifaq.

Fábio Martins foi quem abriu o ativo (29 minutos) e, já no segundo tempo, o brasileiro Vitinho (50) repôs a igualdade.

Por fim, o Al Ahli, graças ao golo tardio de Kessie (90+6), ultrapassou o Al Akhdoud, de Jorge Mendonça.

Com três jogos disputados, o Al Ittihad segue na liderança com nove pontos, fruto de três triunfos, juntamente com o Al Ahli, segundo, com o Al Hilal a ocupar o último lugar do pódio, com sete. O Al Khaleej é 15.º, com apenas um, os mesmos do Al Akhdoud (14.º).