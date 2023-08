Jorge Jesus empata na apresentação de Neymar. Espírito Santo vence e lidera

O Al Hilal, do português Jorge Jesus, empatou este sábado com o Al Feiha (1-1), na apresentação do 'astro' brasileiro Neymar, enquanto o Al Ittihad, de Espírito Santo, bateu o Al Tai (2-0) e lidera a Liga saudita de futebol.

Com o internacional português Rúben Neves no 'onze' titular, o Al Hilal ficou em desvantagem aos 15 minutos, por intermédio do avançado zambiano Fashion Sakala, e Abdullah Al Hamdan igualou o marcador apenas cinco minutos depois, mas o marcador já não mexeu mais, apesar do domínio da formação treinada por Jesus, que apresentou Neymar aos adeptos.

Já o Al Ittihad resolveu a partida na segunda parte, com golos de Hamdallah, aos 54, e de Al Amri, aos 90, com o internacional sub-21 luso Jota (ex-Celtic) a ser lançado por Nuno Espírito Santo na partida aos 75.

Ao cabo de duas jornadas na 'milionária' Liga saudita, onde atua Cristiano Ronaldo (Al Nassr), o Al Ittihad está no comando com seis pontos (duas vitórias), enquanto o Al Hilal está em quarto, com quatro pontos (uma vitória e um empate).