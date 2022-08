Ricardo Horta está a caminho do Benfica. Ao que o CM apurou, a transferência do avançado de 27 anos está presa por detalhes, que este domingo, ao fim da noite, os dirigentes dos encarnados esperavam ver resolvidos num curto espaço de tempo.



O acordo entre Benfica e Sp. Braga é total. Também o jogador está desejoso de reforçar as águias e não colocará qualquer entrave à sua mudança do Minho para Lisboa.









