Ibrahimovic apanha boleia de fã e faz 60 km à pendura até ao festival de Sanremo em Itália

Zlatan Ibrahimovic apanhou boleia de um fã na autoestrada para poder chegar a tempo do festival de Sanremo, onde é co-apresentador do evento. Fez 60 quilómetros à pendura numa mota e chegou a tempo.O avançado do Milan é um dos apresentadores do festival durante toda a semana, mas na terça-feira teve de regressar a Milão, para o jogo com a Udinese (1-1). Treinou com os companheiros na manhã de ontem e regressou a Sanremo à tarde.No entanto, o sueco apanhou um acidente na autoestrada, que bloqueou completamente o trânsito. Depois, quando chegou a Sanremo Zlatan explicou o que se passou."Depois de três horas sentado no carro, disse ao motorista que tinha de sair dali. Parei um motociclista que passava por nós e perguntei-lhe se podia levar-me a Sanremo", contou o jogador, que partilhou depois um vídeo da viagem."Felizmente ele era adepto do Milan. Fizemos 60 km de mota, estava muito frio, e quando chegámos ele disse: 'foi a minha primeira vez na autoestrada...", acrescentou Ibra.O Festival de Sanremo é um dos mais tradicionais eventos de música, que acontece desde 1951, sem interrupções. O evento, que é transmitido pela 'RAI, termina no próximo sábado.