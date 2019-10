Imposição da UEFA "obriga" Benfica a mudar o nome da camisola de De Tomas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma imposição da UEFA ‘obrigou’ o Benfica a mudar o nome da camisola de Raul de Tomas para o encontro com o Zenit (Liga dos Campeões). Onde se lia habitualmente RDT passou a ler-se R. De Tomas.Foi com este nome nas costas que o avançado espanhol se estreou a marcar pelos encarnados ao fim de 10 jogos oficiais . Depois de ter usado as iniciais do seu nome no último encontro com o Leipzig (derrota na Luz por 1-2), o ex-Real Madrid teve de ... < br />