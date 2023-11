Real Madrid, Manchester United e Liverpool vão enviar emissários ao dérbi com o Benfica na Luz para observar Gonçalo Inácio em ação pelo Sporting, apurou o CM.





Depois das notícias que davam conta do interesse do Real Madrid na contratação do central de 22 anos, ontem foi a vez da imprensa inglesa revelar que o Manchester United pondera avançar já em janeiro pelo jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A verba não intimida, até porque a equipa de Bruno Fernandes está disposta a dar 45 milhões de euros, mais 15 por objetivos. Pretendem também pagar a prestações, pelo que podem assegurar os custos da operação financeira. Na corrida por Inácio, que viu a sua cotação disparar com a presença na seleção portuguesa, está também o Liverpool.