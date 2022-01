Inglaterra de olho em Vitinha do FC Porto

A época que Vítor Ferreira, mais conhecido por Vitinha, tem vindo a realizar no FC Porto está a despertar interesse em Inglaterra, sabe o. O médio criativo dos dragões já teve uma curta experiência na Premier League (na época passada, no Wolverhampton) que não teve o sucesso desejado, mas agora surgem novas sondagens para o jogador de 21 anos.Jorge Mendes, empresário daquele que a imprensa espanhola apelidou de ‘novo Deco’, já teve alguns contactos, mas ainda não foi apresentada nenhuma proposta pelo jogador, que tem uma cláusula fixada em 40 milhões de euros.A SAD portista, liderada por Pinto da Costa, já iniciou contactos para a renovação de contrato (termina em 2024) e consequente aumento da cláusula, mas as negociações ainda não conheceram desenvolvimentos.Pinto da Costa já admitiu que, face à atual situação financeira do clube, será necessário fazer um importante encaixe até final do mês. Vitinha é, tal como o colombiano Luis Díaz, um dos jogadores que poderão render em breve muitos milhões de euros aos cofres portistas.O jogador formado no Olival, que marcou ao Benfica para a Taça de Portugal, foi titular nos últimos seis jogos.O Liverpool pode voltar à carga por Luis Díaz, garante o jornal inglês ‘The Sun’. O técnico Jurgen Klopp quer reforços imediatos devido às ausências de Salah e Mané, ambos na CAN.