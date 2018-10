Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IPDJ ameaça Associação de Futebol do Porto

AF Porto pode perder estatuto de utilidade pública.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:59

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) concedeu cinco dias à Associação de Futebol do Porto para regularizar as inscrições dos treinadores com curso de grau I tirados numa empresa privada. Se a principal associação distrital do País não acatar a determinação do IPDJ - que certifica os cursos - poderá perder o estatuto de utilidade pública.



Em causa está uma taxa adicional exigida aos treinadores no ato da inscrição. No caso da associação portuense, o valor é de 350 euros. No caso de Viana do Castelo e Aveiro, por exemplo, o valor pedido é de 150 euros. Mas também há associações que não cobram qualquer verba como, por exemplo, Algarve, Braga e Vila Real.



A legalidade do curso de treinador de nível I não é posta em causa pelas associações. Os treinadores que acederam ao pagamento das taxas viram as suas inscrições aceites. No entanto, cerca de duzentos treinadores não aceitam as exigências financeiras e prometem lutar até às últimas consequências. O IPDJ, a AF Porto e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol foram contactados pelo CM mas não responderam em tempo útil.



PORMENORES

O que é o IPDJ?

O Instituto Português do Desporto e Juventude é um organismo público, autónomo administrativamente, e tutelado pela Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. Este Instituto tem como missão a execução e fiscalização das políticas desportivas.



Cursos certificados

O IPDJ certificou, há um ano, os cursos de treinador de futebol grau I da empresa formadora Mediática, no âmbito no Programa Nacional de Formação de Treinadores. O IPDJ emite uma cédula profissional de treinador de futebol aos formandos.