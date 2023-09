Irmão e amiga de Jenni Hermoso confirmam que a jogadora foi pressionada por Rubiales

O irmão e uma amiga de Jenni Hermoso garantiram ao Tribunal Nacional espanhol que Luis Rubiales e pessoas ligadas à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pressionaram a jogadora a confirmar a versão de que o beijo que Rubiales lhe deu após a final do Mundial de Futebol feminino foi consentido, segundo fontes judiciais, citadas pelo jornal espanhol elDiario.es.O irmão e a amiga de Jenni Hermoso foram chamados a depor como testemunhas no processo contra Rubiales por alegados crimes de agressão sexual. De acordo com o elDiario.es, ambos "ratificaram e ampliaram" as declarações da futebolista no depoimento ao Ministério Público, "tanto no que diz respeito à falta de consentimento no beijo, como à coação". Na declaração, Hermoso disse que tanto ela como a família e amigos sofreram "pressões constantes e repetidas" por parte do antigo presidente da RFEF e por parte de outras pessoas ligadas à federação para "justificar e aprovar publicamente o ato cometido contra a sua vontade".No depoimento, Rubiales negou a falta de consentimento e negou também que tivesse assediado a jogadora. Como medida de precaução, o juiz proibiu o antigo presidente da RFEF de se aproximar a menos de duzentos metros de Hermoso e de comunicar com ela no decorrer da investigação, segundo o elDiario.es.