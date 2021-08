“Isto não é o FC Sérgio Conceição”: Técnico admite que se excedeu com administrador Luís Gonçalves em Famalicão

"Não reclamei de nada. Isto não é o Futebol Clube Sérgio Conceição, é o Futebol Clube do Porto. Aquilo que posso pedir é o ajuste do nosso plantel. Não vêm para jogar no meu quintal, vêm para jogar no clube". Esta foi a primeira reação de Sérgio Conceição, este domingo, ao episódio tenso com Luís Gonçalves durante o último jogo em Famalicão.O técnico garante ter uma "relação fantástica" com o administrador, mas admite que a "imagem" da zanga após lance que podia ter dado o empate aos, minhotos no final do encontro não foi a melhor: "O que se passou em Famalicão foi a frustração de sofrer o empate depois de termos feito o suficiente para não sofrermos golos. Sofremos de bola parada e depois o outro lance já para lá dos 90 minutos. É um erro individual, mas que eu também os cometo. Fazem parte da nossa vida e do nosso trabalho. Há que assumi-los, corrigi-los e trabalhá-los. Acredito que para quem está a comentar o jogo seja muito mais fácil, mas eu vivo as emoções fortes e ganhar mais vezes é um sentimento muito melhor."Sobre a contratação de Wendell, Conceição reconhece que era um jogador seguido há muito e que já tinha sido "discutido há mais de um mês". Zaidu foi o principal visado e o responsável pela ira do treinador em Famalicão, onde chegou a apontar o dedo a Gonçalves e a partir com um murro a parte lateral do banco de suplentes. "Falo com todos os jogadores. Toda a gente está disponível. Temos duas vitórias, fizemos uma boa pré-época, toda a gente está consciente do trabalho diário que há a fazer para eu depois escolher o melhor onze, e isso é que é importante. Todos estão conscientes da exigência do clube, da minha, e daquilo que é representar o FC Porto."Sobre o Marítimo, o técnico reconhece que vai ser um jogo difícil pela valia da equipa, mas também pelo estado do relvado: "Não é fácil de se jogar, teve a nota mais baixa dada pela Liga. Será mais um adversário."Sérgio Conceição não quis comentar o vermelho direto ao filho Rodrigo, que alinha no Moreirense. "Está ao serviço do Moreirense, são situações que não devo comentar e não têm nada a ver com o nosso jogo."O lateral-esquerdo brasileiro Wendell, último reforço dos dragões, ainda não foi convocado. "Não assinou contrato para ser titular", disse Conceição, este domingo, na antevisão do jogo com o Marítimo.O Galatasaray continua interessado no central Mbemba. Contudo, os turcos ainda estão muito longe dos 15 milhões de euros pedidos pelos responsáveis da SAD dos dragões. O central congolês, de 27 anos, termina contrato com os portistas em junho do próximo ano."Temos de ser competitivos. Igualar o jogo o melhor possível, depois podemos ganhar, empatar ou perder, mas a ideia não é pontuar, é sair a ganhar, depois acontecerá o que tiver de acontecer, mas a vontade e a ambição da equipa é fazer o possível para que os três pontos fiquem no Funchal", disse este domingo o espanhol Julio Velázquez, treinador do Marítimo. Beltrame, Joel e Edgar Costa são baixas por lesão.