Italianos avançam que Mourinho tem proposta de 120 milhões de euros da Arábia Saudita

O 'Corriere dello Sport' garante, esta quinta-feira, que José Mourinho recebeu uma oferta de 120 milhões de euros para rumar à Arábia Saudita por duas temporadas.De acordo com o jornal italiano, o treinador português poderá escolher entre dois cenários caso aceite a oferta em questão: rumar à seleção desse país ou, em alternativa, orientar Al Nassr - onde atua Cristiano Ronaldo - ou Al Hilal, dois dos principais clubes do campeonato.Mourinho, recorde-se, treina a Roma desde julho de 2021 e tem contrato com o clube italiano até 2024.