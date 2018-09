Já há onzes para o FC Porto-Tondela

Clubes defrontam-se esta sexta-feira pelas 20h30, no Estádio do Dragão, em partida a contar para a sexta jornada da Liga NOS.

19:33

As equipas já treinam no Estádio do Dragão.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"> Go! Go! Go! <a href="https://twitter.com/IkerCasillas?ref_src=twsrc%5Etfw">@IkerCasillas</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPorto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPorto</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPCDT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPCDT</a> <a href="https://t.co/GTvYeMK4pV">pic.twitter.com/GTvYeMK4pV</a></p>— FC Porto (@FCPorto) <a href="https://twitter.com/FCPorto/status/1045750131654569985?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2018</a></blockquote>

Já são conhecidos os onzes oficiais do jogo desta sexta-feira do FC Porto frente ao Tondela. Esta noite, os dragões têm a oportunidade de assumir a liderança da Liga NOS após o Benfica ter empatado, esta quinta-feira, frente ao Chaves num jogo atribulado pelo dilúvio que se fez sentir. Para o conseguir, a equipa, que joga em casa, terá de derrotar o Tondela.



Onze do FC Porto

: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Marega e Aboubakar.