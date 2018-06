Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jaime Marta Soares diz que Assembleia "está em perigo"

Presidente da mesa de Assembleia do clube leonino diz que Bruno de Carvalho "está a fazer chantagem".

Jaime Marta Soares deu, esta sexta-feira, uma entrevista em que começou por garantir que a assembleia geral extraordinária deste sábado "está em perigo", criticando Bruno de Carvalho, que "quer os boletins à maneira dele" e "ameaçou retirar os funcionários" caso tal não se verificasse.



"Ele está a fazer chantagem", revela.



"Isto é dramático. Há uma tremenda chantagem. Isto é uma coisa inacreditável. Nem no tempo da outra senhora isto era assim", diz.



No entanto, mais tarde, assegurou que estão reunidas todas as condições para que a assembleia de amanhã decorra "em segurança", no Altice Arena.