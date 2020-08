Javi García já está livre

Javi García já é um jogador livre. O médio espanhol desvinculou-se segunda-feira à noite do Betis, podendo agora rumar ao Boavista, como já foi apontado.

O internacional espanhol, que representou o Real Madrid antes de se transferir apara o Benfica, cumpriu três temporadas na formação de Sevilha, mas segunda-feira à noite acertou com o clube a rescisão de contrato por mútuo acordo.





Javi García, que teve pouco protagonismo com Quique Setién – agora despedido do Barcelona –, em 2018/19, reduziu o salário (quase para metade), continuando assim no Betis em 2019/20. Esta temporada ainda foi menos utilizado. Tinha contrato até junho de 2021, mas entendeu abdicar de boa parte do que ainda iria receber para se tornar um jogador livre.

O futebolista de Múrcia está, assim, disponível para iniciar um novo desafio, sendo o Boavista apontado como o seu provável novo clube.

Para lá do antigo jogador encarnado, que tem 33 anos, o nome do internacional português Bruno Alves (vinculado ao Parma, de Itália) também está a ser associado ao clube do Bessa. Os boavisteiros, de resto, estão a investir no reforço da equipa para a nova temporada. Ainda esta terça-feira chegaram a acordo com Jorge Benguché, um hondurenho de 24 anos e que é conhecido como ‘Toro’. O Cagliari, de Itália, também esteve na corrida pelo possante avançado.

Os axadrezados, que serão orientados na nova temporada por Vasco Seabra (ex-Mafra), acabaram esta terça-feira de garantir o empréstimo de Nuno Santos, médio do Benfica que estava cedo ao Moreirense.