Jean Lucas, médio brasileiro do Mónaco, é prioridade para Rúben Amorim, que pretende fazer dele uma peça fulcral da equipa para a próxima época, apurou o CM.



Os responsáveis do Sporting estão na fase final das negociações e tentam contratar o médio, de 24 anos, por cerca de sete milhões de euros (o Mónaco pede nove), pois o brasileiro não tem sido opção no clube monegasco.









