Jesus diz que não merece castigo por declarações sobre arbitragem do 'clássico'

O treinador do Benfica disse esta segunda-feira que não merece ser "julgado" e castigado pelas declarações que fez sobre a equipa de arbitragem no final do encontro com o FC Porto, na quinta-feira, da I Liga de futebol.

Jorge Jesus considerou que o árbitro Artur Soares Dias teve influência direta no resultado (1-1), em prejuízo da sua equipa, e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) decidiu apresentar queixa no Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

"Eu nunca posso ser julgado, quem pode ser julgado é a APAF. Porque o que eu digo é verdade, portanto, acho que não vou ter nem mereço castigo seja do que for", atirou o técnico, hoje, no Seixal, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Nacional, na terça-feira, para a 32.ª jonada da I Liga.