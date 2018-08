Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Félix ameaça titularidade de Ferreyra no Benfica

Jovem promessa das águias, de 18 anos, marcou no empate com o Sporting e ganhou pontos face à ineficácia que o argentino tem revelado.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:25

João Félix pode ser a grande surpresa de Rui Vitória no onze que na quarta-feira vai defrontar o PAOK, em jogo da 2ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions (1-1 na Luz), apurou o CM.



O golo marcado ao Sporting no sábado e outra pobre exibição do argentino Ferreyra levam o técnico a ponderar apostar na qualidade e irreverência da jovem promessa de 18 anos, num jogo fundamental para o Benfica. Em causa estão mais de 42 milhões de euros que as águias podem ganhar, caso alcancem a fase de grupos.



João Félix tem ‘ganho pontos’ não só nos dois jogos a que foi chamado, mas também desde que passou a integrar os treinos da equipa principal. O avançado é visto como um ‘clone’ de Jonas. A qualidade técnica, a capacidade de vir atrás buscar jogo e a veia goleadora fazem de Félix um forte candidato a assumir a titularidade no Benfica já nesta altura.



Com Jonas e Castillo (ambos lesionados) fora das contas e com Ferreyra abaixo do esperado (tem apenas um golo marcado nos seis jogos oficiais já realizados esta temporada), o jovem craque pode ser o homem-golo das águias em Salónica.



O presidente Luís Filipe Vieira é há muito um confesso admirador de João Félix. O líder das águias já recusou propostas milionárias, nomeadamente de Inglaterra, pelo jogador que se estreou pela seleção sub-21 de Portugal com apenas 17 anos.



O trajeto do avançado na Luz começou em 2015. Félix fez parte da formação no FC Porto e acabou dispensado, rumando ao Padroense e à Dragon Force (clubes satélites dos dragões).



O clube da Luz convenceu depois o pai de Félix com o exemplo de André Gomes (também dispensado do FC Porto, rumou à Luz e acabou vendido ao Valencia).



Bruno Varela na porta de saída

Bruno Varela deve sair da Luz até ao fecho do mercado de transferências (próxima sexta-feira). O guarda-redes foi substituído no aquecimento dos guarda-redes para o dérbi por André Ferreira (quarta opção). Odisseas e Svilar são as apostas pelo que Varela deve sair. Turquia pode ser o destino.



Médio N’Dong pode chegar à luz por empréstimo

Didier N’Dong (24 anos) volta a ser uma opção para o meio-campo do Benfica, apurou o CM. Os responsáveis das águias estão dispostos a avançar com uma proposta de empréstimo, com opção de compra, junto do Sunderland, e contam com a vontade do jogador de se mudar para um campeonato mais competitivo. O médio gabonês quer sair do clube, que vai jogar no terceiro escalão do futebol inglês, e vê com bons olhos a mudança para a Luz. O médio ainda não jogou esta época.



Pormenores

Félix em alta na internet

João Félix recebeu milhares de mensagens de adeptos, nas redes sociais, depois de ter marcado ao Sporting. Vários colegas, como Samaris, Gedson e Bruno Varela, também felicitaram o jovem de 18 anos.



Salvio recuperável

Eduardo Salvio falhou o dérbi de sábado com o Sporting, devido a um problema nos gémeos da perna direita, mas deve recuperar a tempo de integrar os convocados para o duelo com o PAOK de Salónica (4ª feira).



Treino e viagem

O Benfica realiza hoje o último treino no Seixal (10h00 à porta fechada) antes da viagem para a Grécia. A comitiva viaja hoje pelas 19h30. Amanhã Rui Vitória aborda o jogo com o PAOK e a equipa faz um treino de adaptação ao Estádio Toumba.



Moreirense na 4ª jornada

O FC Porto volta a jogar em casa na próxima jornada. Os dragões defrontam o Moreirense. Já o Benfica tem uma complicada deslocação ao terreno do Nacional. O Sporting recebe o Feirense.



Alerta para reforços

As exibições do FC Porto nos últimos jogos colocaram a nu algumas fragilidades. Nesse sentido, tal como o CM já noticiou, a SAD dos dragões deverá aproveitar os últimos dias de mercado para contratar um lateral, um médio e um atacante.