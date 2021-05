João Félix campeão no Atlético de Madrid

Foi na derradeira jornada da Liga espanhola que o Atlético de Madrid de João Félix conquistou o 11º título do seu historial. À partida para a última jornada, os colchoneros tinham uma vantagem sobre o Real Madrid de dois pontos, mas sofreram a bom sofrer.

Em Valladolid (vitória por 2-1), a equipa da casa (Jota entrou aos 62’ e não evitou a descida de divisão) cedo se colocou em vantagem e só no 2º tempo é que João Félix (entrou aos 63’) e companhia conseguiram o resultado necessário (golos de Correa e Suárez) para carimbar o título. Já os merengues só nos últimos cinco minutos conseguiram vencer o Villarreal (2-1). Zidane deve ter feito o último jogo no comando técnico do Real.

Luis Suárez foi a grande figura do Atl. Madrid na época (marcou 21 golos) e no final do jogo não conteve as lágrimas: "Estou a chorar pelo desprezo que me mostraram [no Barcelona, antes de rumar a Madrid]." "Estou muito feliz por muitas coisas que se passaram este ano. Se havia ano para sermos campeões, teria de ser este", disse no final Diego Simeone, técnico do Atlético.

"De jogo em jogo, de enfarte em enfarte. Contra tudo e contra todos. Campeões", escreveu Paulo Futre, antiga glória colchonera e comentador da CMTV, nas redes sociais.