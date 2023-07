João Félix dá nega ao Aston Villa

João Félix continua na órbita encarnada e no domingo a imprensa espanhola noticiou que o português insiste em dar uma nega aos ingleses do Aston Villa.





O Manchester United e o PSG são os clubes que já demonstraram interesse em ter o internacional português. Tanto ingleses como franceses têm outra capacidade financeira e outras ambições, algo que agrada ao jogador de 23 anos. Contudo, ambos os clubes buscam outras soluções para além de Félix.





Rui Costa e a direção encarnada jogam na expectativa. Já demonstraram junto do empresário Jorge Mendes que pretendem o regresso do jogador (por empréstimo). Félix, em Madrid, continua insatisfeito com a incerteza à volta do futuro. Na segunda metade da época passada, o internacional português esteve cedido ao Chelsea."Não podia estar mais feliz. Começar assim é algo lindo. Grande trabalho da equipa. Agora é continuar a trabalhar. Obrigado aos adeptos que vieram ao estádio", escreveu Di María nas redes sociais, minutos depois do final do jogo.O Benfica vai fazer nos próximos dias um derradeiro ‘forcing’ para garantir no imediato o guarda-redes Bento. As águias devem subir de 10 para 12 milhões de euros a proposta pelo jogador brasileiro do Ath. Paranaense, de 24 anos.