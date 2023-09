João Félix diz que FC Barcelona é fantástico e que é fácil jogar com Lewandovski

O futebolista português João Félix, que esteve esta terça-feira em destaque na goleada aos belgas do Antuérpia para a 'Champions', afirmou que o FC Barcelona é um clube fantástico e que é muito fácil jogar ao lado de Robert Lewandovski.

"Sinto-me muito feliz por jogar aqui, neste clube fantástico, no qual fui muito bem recebido pelos meus colegas e por toda a gente. Estou a desfrutar e os meus companheiros ajudam-me. Sozinho nada podia fazer",afirmou João Félix, em declarações à 'Eleven Sports'.

Sobre a goleada por 5-0 esta terça-feira infligida ao Antuérpia, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, do qual faz parte também o FC Porto, o avançado luso considerou que o FC Barcelona "fez um grande jogo" e que a equipa "começou bem e foi muito regular ao longo de toda a partida".

Questionado acerca do bom entendimento que já evidencia com avançado polaco Robert Lewandowski, João Félix foi direto: "Ele é um ponta de lança de topo mundial, um dos melhores da atualidade. É fácil jogar com ele. Observei-o antes de vir para cá, os seus movimentos em campo, por isso procuro jogar próximo dele para o ajudar a fazer mais golos".

Entretanto, o seu colega de equipa, Frankie de Jong, reconheceu, após o jogo desta terça-feira com o Antuérpia, que "João Félix tem muita qualidade" e que pode "ajudar muito" a equipa.

"Tem muita qualidade e está a demonstrá-lo, espero que continue assim", disse De Jong, um dos capitães do FC Barcelona, que foi substituído ao minuto 58 por Oriol Romeu.

O internacional dos Países Baixos também destacou o rendimento de outro jogador português, João Cancelo: "É lateral, mas incorpora-se muito no meio-campo. Dá muito à equipa em termos ofensivos".

Questionado sobre as ambições do FC Barcelona na atual edição da Liga dos Campeões, De Jong reconheceu que a equipa "arrancou bem", mas entende que "ainda é cedo para estabelecer objetivos".