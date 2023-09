João Félix e João Cancelo convocados para visita do Barcelona ao Osasuna

Os portugueses João Félix e João Cancelo foram este sábado convocados pelo treinador do FC Barcelona, Xavi, para a visita dos campeões espanhóis ao Osasuna, no domingo, para a Liga espanhola de futebol.

Um dia depois de terem sido contratados, e no dia em que foram apresentados oficialmente, os dois internacionais portugueses integraram a convocatória e podem estrear-se no jogo da quarta jornada de LaLiga, marcado para as 20h00.

Além dos novos reforços lusos, emprestados por Atlético de Madrid e Manchester Cityl, também o defesa central Íñigo Martínez, que recuperou de lesão, e o guarda-redes Iñaki Peña, depois de ter sido inscrito, podem jogar pela primeira vez pelo emblema catalão.

O brasileiro Raphinha também volta aos 'eleitos' após cumprir dois jogos de castigo, enquanto Pedri e Ronald Araújo continuam de fora, ambos por lesão.

O 'barça' segue entre os segundos classificados do campeonato espanhol, com sete pontos, menos dois do que o líder Real Madrid, com nove pontos em três jogos, enquanto o Osasuna segue imediatamente atrás, com seis.