João Félix foi a estrela no primeiro treino da Seleção Nacional para a Liga das Nações

Sem o capitão Cristiano Ronaldo (que deverá integrar o grupo de trabalho esta quarta-feira), João Félix esteve esta segunda-feira em destaque no primeiro treino de Portugal para a Liga das Nações, que se disputa em solo luso de 5 a 9 de junho.O craque do Benfica esteve às ordens de Fernando Santos, que contou com apenas 15 dos 23 convocados.A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, e a concentração para estágio está agendada para domingo. "Fechá-los no hotel não seria bom para ninguém.Estão cansados, vieram de uma época desgastante e as mensagens não iriam passar como deviam. Não está em causa o profissionalismo dos jogadores, tenho confiança ilimitada neles", disse Fernando Santos.Portugal, campeão europeu em título, terá a primeira ‘prova de fogo’ frente à Suíça (de Seferovic) nas meias-finais, a 5 de junho, no Dragão. "Temos vantagem de jogar em casa. Há uma coisa que digo sempre aos meus jogadores - não somos melhores do que ninguém, mas dificilmente alguém é melhor do que nós".Fernando Santos, contudo, descartou qualquer tipo de favoritismo e lembrou exemplos do passado: "Em 2004 [Europeu], jogámos em casa e perdemos. Fomos a França no Euro’ 2016 e quem ganhou foi Portugal".