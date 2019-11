João Félix recebe prémio de ‘Menino De Ouro’

João Félix destacou o nome de Bruno Lage na hora de se referir à vitória na edição deste ano do ‘Golden Boy’. O avançado do Atlético de Madrid torna-se, assim, o segundo português, depois de Renato Sanches, em 2016, a receber a distinção do jornal italiano ‘Tuttosport’.

O ‘Menino de Ouro’, que receberá o prémio a 16 de dezembro, em Turim, confessa-se orgulhoso com a distinção e destaca o facto de ser a segunda vez que um jogador do seu atual clube vence o prémio (o outro foi Agüero). E agradece "ao Benfica, em particular ao treinador Bruno Lage, por tudo o que fez por mim e pela minha família". O clube da Luz retribui, felicitando, com "enorme orgulho e satisfação", o viseense pelo prémio, que contribui para "o reforço e prestígio" da sua escola de formação, Benfica Campus.

Félix sucede a De Ligt, holandês da Juventus. O português contabilizou 332 votos, quase o dobro dos atribuídos, por 40 jornalistas europeus, a Jadon Sancho, do B. Dortmund.