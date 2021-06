João Félix vai ser operado ao tornozelo e falha início de época no Atlético

O internacional português João Félix vai ter de abandonar os relvados durante cerca de dois meses. Em causa está uma uma lesão no tornozelo que o levará a ter de realizar uma operação esta quinta-feira, no Porto.A informação é avançada pelo jornal desportivo A Marca que afirma que o futebolista do Atlético de Madrid vai ser operado para pôr fim à lesão que o tem atormentado nos últimos meses.João Félix tem enfrentado alguns problemas físicos e teve mesmo de falhar o encontro do Euro 2020 de Portugal com a Alemanha e o treino do dia seguinte ao jogo devido a problemas musculares.