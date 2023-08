João Mário arrisca perder o estatuto que conquistou no Benfica desde que Roger Schmidt chegou à Luz. Antes titular indiscutível, o médio de 30 anos poderá ir para o banco já no próximo jogo, a estreia das águias para o campeonato na visita ao Boavista, na segunda-feira.



Schmidt é um admirador confesso das qualidades de João Mário e entregou-lhe um papel relevante na época passada, que culminou com a conquista do campeonato e a ida aos quartos de final da Liga dos Campeões.









