João Mário deseja "ficar no Sporting"

João Mário está a fazer finca-pé para continuar em Alvalade, numa operação que deve ficar fechada nos próximos dias. "Estive aqui a tentar fechar o negócio João Mário com o Sporting", referiu ontem o empresário do jogador, Federico Pastorello, ao Tuttomercatoweb, quando abandonava as instalações do Inter de Milão.Segundo o agente do médio, há mais clubes atentos, mas Pastorello acredita que vai prevalecer a vontade do jogador: "Existem outros clubes interessados, mas vamos tentar fechar a operação nos próximos dias. Queremos satisfazer o desejo dele: ficar no Sporting."Os leões estão a tentar recuperar um ativo a preço de saldos. João Mário foi vendido ao Inter de Milão por 40 milhões de euros (mais cinco por objetivos). Apesar da qualidade, o médio nunca se afirmou na equipa. Acabou por ser emprestado aos leões na última temporada, tendo relançado a carreira e sido um dos elementos fundamentais na conquista do título.Os italianos pediam 10 milhões para libertar o jogador, mas os leões conseguiram baixar para os 7,5 milhões. João Mário também aceitou reduzir o salário de 3 milhões de euros líquidos que ganhava em Itália. Mesmo assim, será um dos mais bem pagos no Sporting: dois milhões de euros brutos.O central Ivanildo Fernandes, de 25 anos, foi devolvido pelo Almería ao Sporting. O defesa nunca se afirmou em Alvalade e já foi emprestado a Moreirense, Trabzonspor e Caykur Rizespor.