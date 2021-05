Rúben Amorim insiste em João Mário

Rúben Amorim está a insistir com Frederico Varandas para que João Mário fique no plantel para a próxima temporada, apurou oO médio esteve emprestado pelo Inter e revelou-se um jogador importante na conquista do título. Não apenas pelas exibições, mas também no papel que teve no crescimento de jogadores como Daniel Bragança ou Matheus Nunes.Amorim até provou ao presidente a falta que João Mário faz na equipa, quando no dérbi com o Benfica o colocou no banco, tal como fez com Palhinha. Jogaram de início Matheus Nunes e Daniel Bragança e ao intervalo os leões perdiam 3-1. Quando a dupla saltou do banco, o Sporting recuperou e dominou a segunda parte, apesar da derrota por 4-3.Se no início da época parecia uma miragem para a SAD ficar com o jogador, atualmente estão criadas as condições. A primeira é a vontade do médio em permanecer em Alvalade e a segunda é o facto de aceitar baixar o seu salário atual de 2,7 milhões de euros líquidos/época. A dificultar as negociações está a intransigência do Inter, que pede 10 milhões de euros para libertar o jogador que comprou por 45 milhões de euros. A débil situação financeira do clube italiano pode ajudar o Sporting. Varandas tenta recuperar o jogador a preço de saldo dando experiência ao meio campo numa equipa jovem que vai disputar a Champions.O contrato por objetivos que o Sporting fez na compra de Feddal vai obrigar os leões a pagarem mais 2,5 milhões de euros ao Bétis, ficando a transferência do defesa central marroquino em cinco milhões de euros.A fatura sobe 1,5 milhões de euros pela conquista do título de campeão nacional e mais um milhão pela qualificação direta para a Liga dos Campeões. Feddal tem contrato até 2022, mas deve renovar neste defeso.