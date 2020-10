João Mário entra no onze do Sporting contra o Tondela

Rúben Amorim vai mexer no onze do Sporting com o Tondela e João Mário deve ser pela primeira vez titular, apurou o CM.









Apesar do triunfo (3-1) da passada quarta-feira com o Gil Vicente (jogo em atraso da 1ª jornada da Liga), o técnico dos leões não ficou satisfeito com determinados movimentos ofensivos da equipa em grande parte do encontro.

Assim, apurou o CM, tudo aponta para que Amorim vá recorrer à experiência e qualidade técnica de João Mário para dar mais soluções ofensivas e qualidade no último passe. A entrada do internacional português deve levar à saída do onze de Matheus Nunes.





O jogo com o Tondela (domingo, 20h00), que pode dar aos leões a liderança isolada em caso de vitória (Benfica só joga na segunda-feira com o Boavista), deve ficar marcado por outras alterações na equipa. Tiago Tomás e Sporar entraram no duelo com o Gil Vicente e foram decisivos na reviravolta. Amorim deve manter na equipa Nuno Santos, mas o lugar de Jovane pode estar em perigo. A dúvida do treinador será ter, frente ao Tondela (em Alvalade), um ataque mais posicional (entrada de Sporar) ou continuar com avançados mais móveis (Tiago Tomás). Quem tem lugar garantido é Pedro Gonçalves (leva 3 golos no campeonato) quer seja no ataque ou numa posição mais recuada.