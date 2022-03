No que depender do Benfica, João Mário vai levar guia de marcha no mercado de verão. Ao que o CM apurou, a vontade da SAD encarnada é vender o internacional português já no próximo mercado de transferências.João Mário foi uma das principais contratações para esta época. Assinou como jogador livre, mas a aquisição do seu passe implicou gastar 5,5 milhões de euros em custos associados, como revelaram as águias no último Relatório e Contas.