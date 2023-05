João Neves estreia-se na convocatória da seleção portuguesa de futebol de sub-21

O médio João Neves, que recentemente se sagrou campeão nacional pelo Benfica, estreou-se esta quarta-feira de forma absoluta na convocatória da seleção portuguesa de futebol de sub-21 para a fase final do Europeu2023 da categoria.

Com quatro internacionalizações pelos sub-15 e mais 17 nos sub-19, que até ajudou em março a acederem ao respetivo campeonato da Europa, o atleta, de 18 anos, é a maior novidade na lista inicial de 25 'eleitos' do selecionador Rui Jorge, que foi divulgada numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas ainda diminuirá para 23.

Nos convocados também surge o guarda-redes Francisco Meixedo, do FC Porto B, que nunca competiu no escalão de sub-21, mas já tinha sido chamado pela primeira vez em novembro de 2022, altura em que sofreu uma lesão prolongada no joelho esquerdo.