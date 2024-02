João Neves não promete continuar no Benfica

João Neves é um dos jogadores em destaque no Benfica e, por isso, um dos mais cobiçados. Esta quarta-feira, o médio garantiu estar focado nas águias, mas reconheceu que não sabe como será o futuro: "A minha vontade, neste momento, é continuar no Benfica. Depois não consigo prometer nada.""Tem sido um ano muito bom. Foi tudo muito rápido, mas tenho-me adaptado da melhor maneira. Também tenho sorte por os meus companheiros me terem ajudado a crescer enquanto jogador e pessoa. Acho que já fiz algo pelo futebol, mas não fica por aqui, quero fazer muito mais", salientou o médio, de 19 anos, na antevisão ao jogo desta quinta-feira.Neves gostou da comparação feita com João Moutinho: "Fico feliz. É um jogador que respeito, tanto dentro como fora de campo. É um jogador fantástico e uma referência para mim a nível nacional.""O Benfica quer sempre atacar e coloca sempre pressão alta. É dos melhores clubes de Portugal e é para nós um grande desafio. Viemos para competir e fazer o nosso melhor", afirmou o espanhol Carles Martínez, técnico do Toulouse (14.º na Liga francesa).