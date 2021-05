João Pereira diz que termina a carreira de futebolista "da melhor maneira"

O futebolista João Pereira realizou na quarta-feira o último jogo da sua carreira, assumindo que terminou da "melhor maneira", ao conseguir o título de campeão ao serviço do Sporting.

"Sinto felicidade, acabei da melhor maneira. Consegui ser campeão no Sporting, que era algo que o Sporting precisava muito e já merecia mais que eu. É uma boa maneira de terminar. É um fecho de um ciclo e o começar de outro", disse o lateral direito, em declarações à Sport TV, após a vitória 'leonina' por 5-1 frente ao Marítimo, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga.

João Pereira, de 37 anos, chegou ao Sporting já com a época em curso, proveniente dos turcos do Trabzonspor, e ainda foi utilizado pelo técnico Rúben Amorim em cinco jogos pelos 'leões', que se sagraram campeões nacionais.

"Sporting é um clube que aprendi amar, que respeito muito e eu tento retribuir o melhor que sei", referiu o internacional português.

O defesa começou no Domingos Sávio e saiu ainda muito jovem para o Benfica, clube no qual alinhou nos vários escalões de formação e chegou à equipa principal, em 2003/04. Prosseguiu a sua carreira no Gil Vicente e Sporting de Braga, chegando depois, pela primeira vez, ao Sporting, na época 2009/10.

De Alvalade rumou aos espanhóis do Valência e depois para os alemães do Hannover, antes de voltar ao Sporting, em 2015/16, voltando a jogar no estrangeiro, mas na Turquia, onde vestiu a camisola do Trabzonspor, entre 2017 e dezembro último, antes de uma terceira e última passagem pelos 'leões'.

Agora, depois de cumprir o último jogo, o defesa deve integrar a estrutura do clube 'leonino', mas João Pereira não revelou ainda quais serão as suas funções.

"Não está nada definido. O presidente ou o Hugo Viana, na altura apropriada, vão falar", concluiu.

Na conferência de imprensa, o treinador 'leonino' também não foi esclarecedor.

"Conheço bem o João Pereira, joguei com ele nos infantis do tempo do Benfica. Fico feliz por ele. Não vai integrar a minha equipa técnica. Ele vai seguir o caminho dele. Estaremos para o ajudar nesta transição difícil", afirmou Rúben Amorim.

João Pereira conquistou títulos pelos dois rivais lisboetas. Com a camisola do Benfica conquistou uma Taça de Portugal (2003/04), sagrou-se campeão (2004/05) e ergueu uma Supertaça Cândido Oliveira (2005), tendo vencido, ao serviço do Sporting, o título de 2020/21 e a Supertaça de 2015.

No estrangeiro, conquistou a Taça da Turquia, em 2019/20.