Jogador do Besiktas em tribunal por insultar árbitro

Caner Erkin terá de comparecer em tribunal "nos próximos dias".

16:30

O turco Caner Erkin, do Besiktas, terá de comparecer perante um juiz "nos próximos dias", depois de um tribunal turco ter hoje aberto um processo contra o futebolista por insultar um árbitro, noticiou a agência noticiosa Anadolu.



Segundo a agência estatal turca, Erkin, de 29 anos, pode ser condenado até dois anos de prisão pelos insultos ao árbitro Mete Kalvakan, num jogo contra o Basaksehir, em 23 de outubro de 2017.



O defesa terá insultado o árbitro depois de ver um cartão amarelo, algo negado pelo antigo jogador do Fenerbahçe e do Galatasaray, no Besiktas desde o início da temporada. Erkin representou a seleção turca por 53 ocasiões.



O Besiktas, no qual jogam os portugueses Pepe e Ricardo Quaresma, é segundo classificado na Liga turca, que venceu nos últimos dois anos, e disputa na quarta-feira, em Istambul, a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique, depois de os alemães terem goleado no primeiro jogo (5-0).