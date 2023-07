Jogador do Flamengo acusa elemento da equipa técnica do clube de agredi-lo

Pedro, jogador do Flamengo, acusou um elemento da equipa técnica do próprio clube de agredi-lo com um murro depois da vitória contra o Atlético-MG, por 2-1, na madrugada deste domingo."Cobardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernández, membro da comissão técnica do Sampaoli [treinador do Flamengo]", escreveu nas redes sociais.A agressão terá tido lugar no final do encontro. Durante a partida o atleta não entrou em campo e sentou-se no banco, quando estava a aquecer, depois de Luiz Araújo e Everton serem chamados a jogo.Após o apito final, o preparador físico confrontou Pedro e disse-lhe que a atitude era uma falta de respeito com a equipa. O brasileiro retorquiu ao dizer que quem não o respeita é a equipa técnica de Sampaoli, avança a imprensa brasileira.

"Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a cobardia sofrida hoje [sábado]", acrescentou



O jogador já apresentou queixa na polícia com Pablo, o ex-benfica Everton Cebolinha e Thiago Maia como testemunhas. Os colegas de equipa ficaram do lado do brasileiro e, segundo a ESPN Brasil, recusam regressar aos treinos e pedem a demissão de toda a equipa técnica.



A direção do clube também apoia Pedro, o que coloca Sampaoli numa posição muito sensível.



O Flamengo ocupa a segunda posição do campeonato brasileiro, a nove pontos do Botafogo de Bruno Lage