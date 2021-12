Jogador do Flamengo atropela e mata ciclista em acidente no Brasil

O lateral esquerdo do Flamengo, Ramon, atropelou uma pessoa na noite deste sábado na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A vítima do acidente, Jonatas Davi dos Santos, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelo atropelamento e morreu a caminho do hospital.O acidente aconteceu cerca das 20h30. O jogador prestou declarações na 16.ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, tendo sido libertado após o interrogatório.O jogador estava acompanhado de uma mulher no momento em que se deu o trágico acidente. "Ele apresentou-se com o advogado, fez todos os procedimentos que qualquer cidadão teria que fazer", esclareceu o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz.Segundo fontes do clube, Ramon não terá tido culpa no acidente que resultou na morte do homem de 30 anos. Ramon soma 38 jogos pela equipa principal do Flamengo, 24 na atual temporada.