Mosquera, jovem defesa-central do Marítimo, apanhou um valente susto na sequência de uma operação ao ombro direito, realizada, terça-feira, na Madeira. O colombiano teve uma pequena reação alérgica à anestesia, acabando por ser transferido para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e esta quinta-feira deve ter alta, confirmou ao CM fonte próxima da direção do clube insular.O futebolista ...