Jogador dos iniciados do FC Porto cai inanimado no relvado durante jogo com V. Guimarães

Rodrigo Moreira está estável. O estado de saúde do avançado, que sofreu um traumatismo crânio-encefálico, foi atualizado pelo FC Porto.

"Rodrigo Moreira, avançado da equipa de Sub-15 do FC Porto, foi transferido para o Hospital de São João. No final do encontro relativo à última jornada do Campeonato Nacional de Juniores C em Guimarães (0-3), o jovem de 15 anos foi atingido com uma bola e teve de ser assistido em campo pela equipa médica após sofrer um traumatismo crânio-encefálico.





Devido à gravidade da situação, o corpo clínico presente necessitou de apoio no local prestado pelo INEM - que encaminhou o jovem jogador para o Hospital de Guimarães. Após avaliação, os médicos decidiram transferir Rodrigo Moreira para a principal unidade hospitalar da cidade Invicta, onde este se encontra estável e permanecerá em vigilância médica nas próximas horas", pode ler-se no comunicado dos dragões.

Susto no V.Guimarães-FC Porto em Iniciados. Rodrigo Moreira, jovem jogador dos dragões, foi atingido na cara com a bola e caiu inanimado no relvado. A assistência foi imediata, mas obrigou a uma interrupção do encontro que se estendeu por 40 minutos.Enquanto Rodrigo Moreira era assistido no relvado, os jogadores das duas equipas perfilaram-se, tapando o campo de visão, protegendo assim o jovem portista, como se vê pelas imagens divulgadas no Facebook Página Vimaranense. Nas bancadas, os adeptos dos dois clubes entoaram o seu nome.Segundo o que o jornal Record apurou, Rodrigo Moreira recuperou os sentidos no local, embora, por precaução, tenha sido transportado a uma unidade hospitalar de Guimarães, para realizar exames complementares.