Jogadores do Benfica, equipa técnica e staff submetidos a novos testes ao coronavírus

Os jogadores do Benfica, equipa técnica e staff vão submeter-se esta quarta-feira a novos testes à Covid-19. Os exames acabaram por ser antecipados depois de ser detetado um caso positivo nos encarnados.O facto de o médio David Tavares estar infetado com o novo coronavírus fez acelerar o processo de novas recolhas. Na semana transata, os benfiquistas submeteram-se aos testes regulares. A nova sessão estava prevista para sexta-feira, mas, em cumprimento das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, foi antecipada para esta quarta-feira de manhã.Bruno Lage, demais treinadores, futebolistas e pessoal de apoio ao futebol realizarão dois testes para a deteção da Covid-19: o SARS -CoV-2 (feito com zaragatoas que recolhem amostras retiradas da boca e do nariz) e os testes serológicos ( recolha de amostras sanguíneas, que permitem perceber se já foi adquirida qualquer tipo de imunidade).David Tavares está a cumprir isolamento como determina o plano de contingência . O centrocampista segue as as indicações traçadas pela Direção-Geral da Saúde e conta com o total apoio do Benfica.O agente de Umaro Embaló, Catió Baldé, está surpreendido por o jogador não integrar o grupo de atletas que se encontra de prevenção para a equipa A.O Benfica felicitou ontem, através das redes sociais, o treinador da equipa principal de futebol, Bruno Lage, pela comemoração do seu o 44º aniversário.As águias celebram esta quarta-feira o terceiro aniversário da conquista do tetra. O facto foi assinalado na News Benfica.