Jogo do Santa Clara em casa vai poder ter lotação máxima de 1000 espetadores

O jogo do Santa Clara em casa diante do Farense para a I Liga de futebol vai poder ter uma assistência de 1000 espetadores, um quarto da lotação do Estádio de São Miguel, devido à evolução da covid-19.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta quarta-feira que os jogos da última jornada do campeonato poderão ter até 10% da capacidade dos respetivos estádios.

Contudo, segundo a Liga de Clubes, nos jogos realizados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, devem ser respeitadas as orientações das Autoridades de Saúde regionais.

Segundo confirmou à agência Lusa fonte oficial do Santa Clara, a Autoridade de Saúde dos Açores autorizou a presença de público no encontro da última jornada até a um quarto da lotação do estádio de São Miguel (1000 espetadores).

No embate entre Santa Clara e Farense, os adeptos terão ainda a obrigatoriedade do uso de máscara e estarão distantes cinco cadeiras entre si.

As regras agora exigidas pela Autoridade de Saúde dos Açores foram as mesmas que estiveram em vigor durante os jogos do Santa Clara com público esta época.

Tal como nessa altura, as entidades de saúde açorianas não obrigam a que seja realizado um teste rápido à covid-19 para os adeptos que queiram assistir ao jogo da última jornada, conforme a Liga determinou hoje.

Segundo a mesma fonte, face à decisão da Autoridade de Saúde Regional, a Liga está a avaliar se nos Açores os adeptos também terão de realizar um teste de despiste à covid-19 para assistir ao encontro.

O embate entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira a 27 de fevereiro foi o primeiro jogo de futebol profissional em 2021 a ter assistência nas bancadas, devido à situação da pandemia da covid-19 nos Açores.

Os jogos da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol vão poder contar com 10% da lotação dos estádios, com adeptos da equipa visitada e teste negativo à covid-19, anunciou hoje a Liga de clubes.

"Os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, sendo autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios. O acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados, que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a covid-19", lê-se no comunicado do organismo.

A última jornada do campeonato, ainda sem horários definidos, vai ser disputada nos dias 18 e 19 de maio.