Desp. Chaves e Vizela somaram este sábado o primeiro empate (1-1) da temporada num jogo sempre competitivo, mas que apresentou melhor qualidade no 1º tempo. Os flavienses tiveram uma entrada arrojada e chegaram à vantagem logo aos 8’, com o espanhol Héctor a aproveitar um deslize de Anderson. O Vizela demorou um pouco a reagir, mas depois de ameaçar fez o empate aos 40’, com Zohi a concluir brilhantemente uma assistência de Raphael Guzzo.









A 2ª parte ficou marcada por duas expulsões. Primeiro a de João Teixeira, por duplo amarelo, e sete minutos depois a de Sarmiento, com Rui Costa a exibir o vermelho direto depois de alertado pelo VAR. Nos minutos finais o Desp. Chaves esteve mais perto de conquistar os três pontos.