Dérbi deste domingo entre Sporting e Benfica condiciona trânsito em Lisboa. Saiba quais as zonas afetadas

Este domingo o Sporting CP enfrenta o Benfica, para o jogo da 30.ª jornada da I Liga que se disputa em Alvalade, a partir das 20h30.Segundo a PSP a hora de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h30, porém esta incidirá no período da manhã à fiscalização do estacionamento, garantindo a fluidez da circulação, prevendo-se restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal.Haverá deslocação de adeptos do Estádio do Sport Lisboa e Benfica pelas 17h00, para o Estádio José Alvalade e respetivo retorno no final do jogo.A PSP, através de um comunicado, justifica os seguintesAvenida Machado Santos- 2ª Circular- Estrada da Luz- Travessa da Luz- Rua Fernando Namora- Rua Professor Francisco Gentil- Rua Professor Vieira de Almeida- Avenida Padre Cruz- Rua Alfredo Trindade- Rua Professor Fernando da Fonseca.Rua Professor Fernando da Fonseca- Rua Professor Vieira de Almeida- Rua Professor Francisco Gentil- Rua Fernando Namora- Travessa da Luz- Estrada da Luz- Rua dos Soeiros.Nos locais estarão ainda efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e reforço da Unidade Especial de Polícia.