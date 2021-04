Jorge Jesus admite época falhada no Benfica

Perguntas CM 22 de Abril de 2021 Benfica: Jesus tem condições para ficar se falhar a Champions? SIM NÃO Votar

Jorge Jesus admitiu esta quarta-feira que esta época do Benfica não foi aquilo que todos estavam à espera. "O Benfica é um clube que tem sempre de ganhar, não está a fazer um campeonato de acordo com aquilo que eu e todos os benfiquistas pensávamos. O futebol tem momentos e épocas assim, não é nada que eu já não tenha passado neste clube", disse na antevisão do jogo desta quinta-feira com o Portimonense.O técnico, quando faltam sete jogos oficiais para o final da temporada, já aponta a 2021/2022: "O Benfica tem capacidade para inverter esta época para um ciclo completamente diferente na próxima época, com a mesma estrutura e os mesmos jogadores. É isso que vai acontecer."O treinador diz também que uma possível entrada direta na Champions e a conquista da Taça de Portugal não significa uma "boa temporada". "Estou habituado a ganhar tudo, por isso não fico satisfeito", salientou Jesus, que reafirmou o desejo de cumprir o contrato com as águias até ao fim (da próxima época).Jesus rejeita que a equipa esteve cansada após o encontro com o Gil Vicente. "Especulou-se muito que os jogadores estavam cansados pelo trabalho que efetuaram durante a semana. Só quem não entende nada de treino e não tem noção nenhuma do que é trabalhar hoje as equipas de alto nível é que pode ter alguma dúvida em relação ao que se trabalhou durante a semana normal de uma grande equipa", salientou o técnico, que não quis confirmar se vai apostar num sistema de quatro ou três defesas: "Não há plano A nem plano B, utilizamos aquilo que achamos que possa ser melhor em função dos jogadores do Benfica e do nosso adversário. São dois sistemas muito parecidos, é fácil mudar de um para o outro só modificando um jogador."A Superliga é o tema do momento e Jesus não deixou de o abordar: "Nunca acreditei que isto pudesse chegar ao fim. O futebol é um jogo criado para as pessoas, para o povo, é um jogo em que os melhores constroem a sua história pelos resultados e não através de um torneio em que alguns que nunca tiveram capacidade de lá chegar desportivamente agora podiam chegar.""Não podemos fingir que somos cegos. Assumo as minhas responsabilidades, não fujo a nenhuma pergunta. Faltam 21 pontos, o Sporting tem 12 de avanço. Matematicamente, é possível, mas é quase impossível. Não vou estar a vender banha da cobra. Isto não são as histórias da Carochinha", realçou o técnico das águias.